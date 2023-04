La scala dei miracoli. Tre agenti salvano un bimbo dalle fiamme - Il video della bodycam

C'era un incendio, c'era una famiglia intrappolata tra fiamme e fumo. Ma i poliziotti di Frankfort, Indiana, non si aspettavano di dover salvare anche un neonato.



Il video girato dalla bodycam, la telecamera agganciata alla divisa, mostra quel che è successo.

Tutto inizia con la chiamata di soccorso, attorno alle 2 di notte. Tre agenti sono i primi ad arrivare all'incendio, che aveva aggredito un'abitazione in un quartiere residenziale della cittadina di Frankfort, poco più di 15mila abitanti. Una corsa affannata verso il luogo dell'incendio, la constatazione che non c'è tempo per aspettare i Vigili del Fuoco, la situazione è seria e urgente.

Da una finestra del primo piano, qualcuno urla: dice che sono intrappolati, non possono fuggire, a causa del rogo e del fumo denso. Che c'è un bambino piccolo. Ma come salire lì in alto, come farli scendere?

Gli agenti si guardano intorno: c'è una scala, una di quelle traballanti, da pochi soldi, appoggiata in un angolo. Colpo di fortuna. La spostano sotto la finestra, si arrampicano, raggiungono la finestra del primo piano. La finestra si apre, da dentro passano un fagotto. E' il neonato. L'agente lo cala in basso, in salvo.

Prima il bambino, poi le altre cinque persone della famiglia. Tutti in salvo.

“Sono molto orgoglioso di questi agenti, per la velocità delle loro eroiche azioni”, ha detto il capo della polizia di Frankfort, Scott Shoemaker: “Saranno premiati dal dipartimento tutti e tre, con la medaglia al Valore”.