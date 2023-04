Boulaye Dia festeggia con i compagni negli spogliatoi dopo Napoli-Salernitana

Il video postato dalla squadra della Salernitana mostra i festeggiamenti che i compagni di squadra riservano a Boulaye Dia una volta arrivati negli spogliatoi dopo la partita. Il giocatore senegalese ha segnato al 84° minuto il gol che ha riportato il punteggio in pareggio ed ha allontanato i festeggiamenti del mondo partenopeo per la conquista del terzo scudetto. Il Napoli ha vinto infatti uno scudetto nel 1987 ed uno nel 1990, entrambi con Diego Armando Maradona in squadra.