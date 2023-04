Brucia la bandiera dell'Azerbaigian ai Campionati europei di pesi in Armenia: ritirati gli atleti

Azerbaigian e Armenia al centro delle polemiche dopo il ritiro degli atleti azeri dai Campionati Europei di sollevamento pesi. Tutto si è consumato ancor prima di iniziare la competizione. Durante la cerimonia di apertura, un uomo ha dato fuoco alla bandiera azera. Un episodio increscioso che non è piaciuto al Ministero della gioventù e dello sport dell'Azerbaigian e al suo Comitato Olimpico tanto da ritirare gli atleti iscritti alla competizione. Nella nota diffusa alla stampa si legge: “Si tratta di un atto barbarico, prova di odio etnico e razzismo”, secondo l'Azerbaigian che ha affermato come l'Armenia non sia stata in grado di “garantire la sicurezza degli atleti” né “di ospitare eventi sportivi internazionali”, esortando la Federazione europea di sollevamento pesi a imporre sanzioni all'Armenia. Il team azero ha già annunciato il rientro a casa attraverso la Georgia.