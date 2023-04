Caccia ucraino insegue aereo russo a Maryinka: il momento dell'abbattimento, precipita poi esplode

L'inseguimento in cielo, uno dei due caccia cerca di sfuggire ma viene colpito: precipita, poi l'esplosione e si alza una grande nuvola nera. E' un video del combattimento aereo avvenuto - secondo il post, sui social ucraini - a Maryinka, nel Donetsk.



Nella città, secondo Kiev, si sta svolgendo uno "scontro feroce", la città dell'Est è uno degli snodi sui quali l'offensiva russa sta continuando a pressare da qualche giorno, assieme a Lyman, Bakhmut ed Avdiivka. Lo ha riportato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine in un post su Facebook.

In direzione di Maryinka ieri sono stati "respinti più di 10 attacchi". In totale, durante la giornata di ieri i russi hanno lanciato 2 missili e 34 attacchi aerei ed hanno effettuato "più di 36 attacchi da più sistemi missilistici".