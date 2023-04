Cremonese-Atalanta 1-3: la sintesi della partita

Nel derby odierno il fanalino di coda in classifica ospita la Dea, in cerca di conferme per rimanere agganciata al sogno europeo. E il sogno per gli orobici continua. Entrambe le squadre erano fortemente motivate a ottenere i tre punti preziosi, ma è l'Atalanta a uscire vittoriosa con un tris di magnifici gol. La Dea rompe gli indugi al 44esimo con la rete di de Roon. La Cremo pareggia su rigore con Ciofani al 56esimo. Nerazzurri di nuovo in vantaggio con Boga al 73esimo e al 93esimo con Lookman. La Cremonese non riesce a staccarsi dal fondo della classifica, in attesa di affrontare la Fiorentina mercoledì prossimo per la semifinale di andata di Coppa Italia.