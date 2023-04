Fiorentina - Atalanta 1-1: la sintesi della partita

Finisce 1-1 la sfida tra Fiorentina e Atalanta, al termine di una gara giocata su livelli molto alti per tutti i 90 minuti. Nel primo tempo sono soprattutto i viola a rendersi pericolosi con una serie di tiri da fuori area che non si trasformano in gol per un soffio. Ma è paradossalmente la Dea, al 37esimo, a passare in vantaggio grazie a una bella azione di Maehle. I padroni di casa iniziano ad avvertire l'affanno di una partita che avevano inizialmente dominato, ma un fallo di mano di Toloi regala il rigore ai viola e al 56esimo Arthur Cabral lo trasforma. L'Atalanta resta così sesta a 49 punti, quattro in meno del Milan e della zona Champions. La Fiorentina, nona a 42 punti, è a sole due lunghezze da Juventus e Bologna al settimo posto.