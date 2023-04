Inter-Fiorentina 0-1: la sintesi della partita

Allo stadio San Siro di Milano, nella partita valida per la 28esima giornata di serie A, i viola di Italiano vincono l'incontro diretto contro l'Inter per l'Europa. Partita intensa e vivace sbloccata al 53esimo con un gol di testa di Bonaventura. L'Inter colpisce un palo con Barella al 59esimo. Ottava vittoria di fila, quinta in campionato, per la Fiorentina, terzo ko consecutivo invece per i nerazzurri. Una partita spettacolare, con tante occasioni da una parte e dall'altra.