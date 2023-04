Juventus-Verona 1-0: la sintesi della partita

La Juventus supera di misura il Verona grazie a una bella azione corale trasformata da Kean, al termine di una partita non brillante ma come spesso accade efficace da parte della squadra di Massimiliano Allegri, e di una buona prova dei gialloblù, che però non riescono a concretizzare. I bianconeri raggiungono quota 44 punti, sei in meno dell'Inter e quattro in meno dell'Atalanta. La squadra di Marco Zaffaroni resta al terz'ultimo posto con 19 punti.