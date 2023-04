Lazio - Torino 0-1: la sintesi della partita

La squadra di Ivan Jurić espugna l'Olimpico e compie l'impresa di battere per 1-0 la formazione di Sarri nella 31ª giornata di Serie A 2022/23.

Di Ilić al 43' la rete del vantaggio granata. Dal 54' in campo il capitano biancoceleste Ciro Immobile a sei giorni dall'incidente, ovazione di saluto del pubblico sugli spalti.

I biancocelesti che erano reduci da un rotondo 0-3 inflitto allo Spezia, rimangono secondi in classifica con 61 punti a -14 dalla capolista Napoli, ma sono a rischio sorpasso da parte della Juventus che domani ospita proprio i partenopei, incognite di classifica a parte, determinate dalla vicenda giudiziaria che vede protagonista i bianconeri.

I granata salgono al nono posto in classifica a -7 dall’ultimo disponibile per la prossima Conference, nel turno di una settimana fa avevano pareggiato in casa con la Salernitana 1-1.

Il Torino è una delle due squadre, assieme all’Udinese, contro cui la Lazio non ha mai vinto da quando i biancocelesti sono allenati da Sarri (dal 2021/22).