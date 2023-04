Monza - Fiorentina 3-2: la sintesi della partita

Con una splendida rimonta il Monza, sotto di due reti a zero, riesce a raggiungere e poi battere la Fiorentina per 3-2. Dopo il vantaggio dei viola all'ottavo minuto con Kouame e il raddoppio di Saponara al 13esimo, i "bagai" prima accorciano le distanze con Biraghi al 26esimo, poi pareggiano con Dany Mota al 43esimo. Nel secondo tempo al 59esimo Matteo Pessina trasforma un rigore e porta il vantaggio sul 3-2. La Fiorentina, ferma a 42 punti, si fa così agganciare da Udinese e Torino, mentre il Monza, con un solo punto in meno, supera il Sassuolo, sconfitto 3-0 dalla Salernitana.