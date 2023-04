Cimitero della serie A con croci e lumini: la goliardia dei tifosi del Napoli per la festa scudetto

In attesa di Napoli-Salernitana la città partenopea si prepara a festeggiare lo scudetto. A sette giornate dalla fine il distacco tra la squadra azzurra e la Lazio, al secondo posto, è di 17 punti. Ben 33 anni dall'ultimo scudetto, vinto nel 1989-1990 quando c'era ancora Diego Armando Maradona, i tifosi del Napoli non vedono l'ora di iniziare a festeggiare, anche a rischio di dimenticare un po' di scaramanzia. E in città iniziano a moltiplicarsi striscioni ed espressioni goliardiche.

In un piccolo terreno del quartiere Case Nuove è stato addirittura allestito un “cimitero” dedicato alle altre 19 squadre di serie A, a ciascuna delle quali è stata dedicata una croce con altrettanti ceri da cimitero. "Per l'Italia intera un dolore atroce. Dopo tanti anni vi abbiamo messi in croce", recita uno striscione. Al centro dell'installazione una bara con le sciarpe di quattro squadre del Nord, Juventus, Milan, Torino e Inter, e su quest'ultima la scritta "Di padre in figlio dal 1908", cioè la data di fondazione della società nerazzurra. In un angolo una targa con la scritta: "Quartiere Case Nuove ringrazia Ranieri Luciano", lo street artist di Poggiomarino che ha creato l'installazione e che in precedenza aveva realizzato un'altra opera intitolata “Maradona on the wall”.

Sotto una seconda targa, "Napoli campione d'Italia - 3 - 2022/2023". Su un'altra parete un grande murale di Maradona ripreso di profilo e di spalle, con la maglia numero 10. Tra le scritte sui numerosi striscioni appesi sopra le strade, quella in dialetto napoletano che recita: "Si è sulo nu' suonn tu non me scetà" (se è solo un sogno tu non mi svegliare).