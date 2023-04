Luci a... Posillipo: gli Scudetti del Napoli nei giochi di luce proiettati sulla spiaggia

Si attende la certezza matematica, ma Napoli - in fondo non a torto - considera già in bacheca il terzo Scudetto. Per festeggiarlo vengono proiettati, grazie a suggestivi giochi di luce, sulla spiaggia da Palazzo Petrucci a Posillipo: 1987, 1990 e infine 2023, le date importanti per i tifosi partenopei che hanno aspettato per 33 anni un nuovo titolo.