Salernitana - Sassuolo 3-0: la sintesi della partita

Tra gli stati d’animo diversi visti in campo, ha vinto lo spirito di iniziativa e aggressività dei padroni di casa, che ritrovano la vittoria dopo sei pareggi consecutivi. Gli uomini di Paulo Sousa si aggiudicano la sfida contro i neroverdi, e continuano il loro buon momento. Gli emiliani, al contrario, non riescono a dare continuità al successo contro la Juventus. Dionisi, nel secondo tempo, prova a scuotere i suoi con dei cambi, ma l'unica occasione proviene da Thorstvedt che prova un tiro respinto da Ochoa. Per il resto, non c'è storia.