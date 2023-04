Sampdoria - Spezia 1-1: la sintesi della partita

Pareggio per 1-1 nel derby salvezza tra Sampdoria e Spezia allo stadio Luigi Ferraris di Genova. I blucerchiati passano in vantaggio al 23esimo grazie a una rete di testa di Bruno Amione. Gli aquilotti pareggiano al 59esimo, con un gol sempre di testa di Daniele Verde. Nel primo tempo la Sampdoria attacca con grinta cercando la vittoria che le occorre per sganciarsi dall'ultimo posto e continuare a sperare nella salvezza. Nel secondo tempo, interrotto dal lancio di fumogeni in campo, si vede uno Spezia molto più sicuro di sé, ma i blucerchiati non rinunciano a costruire occasioni e rendersi pericolosi. I bianconeri restano quart'ultimi a 27 punti, uno in più del Verona, i blucerchiati ultimi a quota 17, dieci lunghezze in meno dello Spezia, quando mancano sette giornate alla fine del campionato.