Udinese - Cremonese 3-0: la sintesi della partita

Allo stadio Dacia Arena va in campo un'Udinese aggressiva, propositiva, convinta di vincere in casa contro una Cremonese a caccia di continuità. I padroni di casa partono in quarta con la rete di Samardzic al 2', bis di Perez al 27' e tris di Success al 36'. Il tecnico della Cremonese prova a cambiare strategia senza successo. I bianconeri salgono a 42 punti, agganciando la Fiorentina al nono posto. I grigiorossi vedono sfumare i sogni di salvezza, fermi al penultimo posto a 19 punti. Il prossimo turno sarà di vitale importanza per il loro futuro in serie A.