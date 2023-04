In California la fioritura, dopo anni di siccità, è uno spettacolo

Dopo i fiumi atmosferici che hanno imperversato durante l’inverno , la primavera è esplosa in modo rigoglioso e in tanti in questi giorni si precipitano nella Antelope Valley in California per scattare foto e godersi questo spettacolo unico.

Tecnicamente non si tratta di un ‘superbloom’, la “super fioritura” tipica dei deserti dell'ovest in cui una grande quantità di semi “dormienti” fioriscono improvvisamente nello stesso momento.

Lo spiega a Reuters Kevin Overduin, ranger del Parco statale della California: “Non stiamo vedendo una ‘super fioritura’, in senso stretto. Ma quello di quest’anno è un fenomeno unico a causa delle precipitazioni e della varietà di fiori. Per quanto possa sembrare sereno, tutti questi fiori stanno lottando, cercano di sopravvivere in questo ambiente".

Si tratta di un ecosistema delicato. Con i papaveri californiani che spuntano in tutto lo Stato, molte località sono state chiuse al pubblico per garantire la conservazione dei fiori e la sicurezza dei tanti che accorrono per godersi il momento della fioritura.

Per molti, infatti, è un’occasione unica di aggiungere uno sfondo perfetto alle foto su Instagram. "Volevamo solo delle belle foto per Instagram, ovviamente, e solo per noi. La mia amica è una fotografa straordinaria e abbiamo deciso di vedere la fioritura dei papaveri. È incredibile", dice a Reuters Elena Lyaskovska.