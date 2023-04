California. Le tempeste risolvono la siccità: le incredibili immagini del lago Oroville prima e dopo

Negli ultimi anni in California il livello dell'acqua nei principali bacini idrici era talmente basso che i pontili delle barche si protendevano su distese crepate di terreno arido.

Il lago Oroville, il secondo più grande bacino dello Stato dopo il lago Shasta, è stato uno dei simboli della siccità . Ma ora lo scenario è cambiato di colpo come dimostrano queste drammatiche immagini che mettono a confronto lo stato del lago prima e dopo il passaggio della serie di tempeste che ha scaricato quantità record di pioggia e neve in tutta la California.

Undici dei 17 principali bacini idrici della California sono ora al di sopra delle loro medie storiche dopo tre anni di siccità che li ha prosciugati fino a livelli pericolosamente bassi. Secondo il Dipartimento delle risorse idriche della California, il livello dei bacini è ora del 7% superiori alla media.

Il lago Oroville si trova circa il 16% al di sopra della sua media storica, dopo un periodo in cui era sceso così in basso che le sue dighe idroelettriche avevano smesso di generare energia.

Alla fine dello scorso anno, quasi tutta la California era in emergenza: pozzi prosciugati, agricoltura allo stremo e razionamento dell’acqua per uso domestico in molte città.

In pochi mesi il quadro idrico è cambiato drasticamente. Dall’inizio del 2023 l'ovest degli Stati Uniti è stato investito da una decina di "fiumi atmosferici" che hanno provocato inondazioni diffuse, danneggiando case e infrastrutture e scaricando fino a 700 centimetri di neve sulle montagne della Sierra Nevada.

"La California è passata dai tre anni più asciutti alle tre settimane più piovose di sempre quando, a gennaio di quest'anno, siamo stati catapultati nella stagione delle piogge", dice ad Associated Press Karla Nemeth, direttrice del Dipartimento delle risorse idriche della California.

“Dal punto punto di vista idrologico, la California non è più in una situazione di siccità, tranne che per piccole porzioni dello Stato". Le abbondanti precipitazioni hanno spinto il governatore della California Gavin Newsom a revocare alcune delle restrizioni imposte per ridurre il consumo dell'acqua del 15 per cento.

Le tempeste hanno creato un manto nevoso record nelle montagne della Sierra Nevada, pari al 236% della media e quasi il triplo nella Sierra meridionale, secondo i dati ufficiali.

Tutto a posto quindi. Non proprio.

I gestori delle risorse idriche si stanno preparando a una nuova emergenza, quella che si scatenerà con lo scioglimento della quantità eccezionale di neve che si prevede possa causare alluvioni nella Sierra e nella Central Valley.

"Sappiamo che ci saranno inondazioni a causa dello scioglimento delle nevi", conferma Karla Nemeth. In sostanza c’è troppa neve per la capacità dei fiumi e dei canali della California di contenere entro gli argini l’acqua destinata ad affluire.

Dall’altra parte le autorità mettono in guardia la popolazione perché l'attuale abbondanza d'acqua non induca allo spreco in previsione del possibile ritorno a condizioni di carenza.

Come effetto dei cambiamenti climatici, un anno estremamente piovoso potrebbe essere seguito da diversi anni asciutti, facendo precipitare di nuovo la California nella siccità.