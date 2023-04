A Toronto è sparito un container pieno di lingotti d'oro

A Toronto è svanito nel nulla un container carico di lingotti d’oro per un valore di 15 milioni di dollari. La polizia canadese ha dichiarato che sta indagando su questo furto.

L'oro e gli oggetti di valore sono arrivati lunedì sera in un container che è stato scaricato da un aereo e conservato in modo sicuro in una struttura di stoccaggio merci, ha dichiarato l'ispettore della polizia regionale di Peel Stephen Duivesteyn in una conferenza stampa. Poco dopo ne è stata denunciata la scomparsa. Duivesteyn ha detto che "il container di alto valore è stato rimosso con mezzi illegali dalla struttura di stoccaggio". Il Toronto Sun ha riferito che i ladri sono riusciti a portare via 3.600 libbre d'oro, citando fonti anonime che affermano che le autorità stanno esaminando i gruppi criminali organizzati della regione. "E' una cosa molto rara", ha dichiarato Duivesteyn, definendo il furto all'aeroporto un incidente isolato che non ha avuto alcun impatto sui viaggiatori.