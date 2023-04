L'Aquila, 14 anni dopo. Cansu Sonmez: "Ho acceso il braciere in ricordo delle vittime"

“Per me è un riconoscimento e una responsabilità – ha affermato la giovane ricercatrice Cansu Sonmez, che porta avanti un dottorato di ricerca al Gran Sasso Science Institute -. Sono specialista in studi urbani, specie in merito all’impatto delle grandi infrastrutture sul territorio. Vengo dalla Turchia, terra ferita dal recente terremoto. Credo nella vicinanza emotiva tra una città come L’Aquila che ancora porta i segni del sisma e la mia Turchia”.