Caos a Milano, i vettori sconsigliano agli utenti diretti a sud di riprenotarsi in giornata

Traffico paralizzato e caos alla stazione Centrale di Milano. I vettori stanno sconsigliando ai passeggeri diretti a sud, oltre Bologna, di effettuare nuove prenotazioni in giornata poiché non sono in grado di garantire che il blocco venga risolto entro oggi. Biglietto rimborsato integralmente per chi intende organizzarsi in altro modo, oppure riprenotazione su treni per domani.