Carro armato ucraino protetto con la "griglia anti drone": video dell'obice 2S1 Gvozdika

Arriva la "Grata" anti-drone: un rudimentale, quanto probabilmente efficace, scudo montato sui carri 2S21 "Gvozdika", usati massicciamente dall'Ucraina sin dall'inizio della guerra contro la Russia.

Nel video - postato sui social di Kiev - l'originale protezione, montata sopra un carro. La Griglia metallica, proteggerebbe dalle incursioni di droni soprattutto di piccole dimensioni dall'alto, attacchi che si sono rivelati fatali per il nemico in molte occasioni, ed usati in modo massiccio da entrambi le parti coinvolte nel conflitto.

Intanto, dai documenti del Pentagono altamente riservati, trapelati e pubblicati sui social media, una visione "pessimistica degli Stati Uniti sull'andamento della guerra in Ucraina". I documenti, spiega la Cnn, evidenziano difetti negli armamenti e nelle difese aeree dell'Ucraina e prevedono uno stallo della guerra per i mesi a venire. In particolare, i files - che sembrano risalire a febbraio e marzo - descrivono in dettaglio molte delle carenze militari percepite dell'Ucraina mentre Kiev si prepara per una controffensiva di primavera contro la Russia.

Le difese aeree a medio raggio dell'Ucraina, adibite alla protezione delle truppe in prima linea, saranno "completamente ridotte entro il 23 maggio", suggerendo che la Russia potrebbe presto avere la superiorità aerea e l'Ucraina potrebbe perdere la capacità di accumulare forze di terra in una controffensiva. Problemi persistenti inoltre con l'offensiva militare russa, prevedendo che il risultato sarà uno stallo tra le due parti per il prossimo futuro.