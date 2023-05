Il suono è quasi assordante, all'improvviso la fuoriuscita di una nebbia nera dal carro: è trainato con un cavo d'acciaio a fatica fuori dal fango. Dalla neve, alle piogge, ed alle difficoltà al fronte che rendono difficili i movimenti dei tank. Carro armato ucraino quasi fonde motore: video della lotta per trascinare via dal fango altro tank.

L'esercito ucraino si sta ora preparando per una nuova massiccia controffensiva, facendo affidamento sulle ultime forniture di carri armati occidentali e di altre armi e su truppe addestrate in Occidente. Il capo dell'intelligence militare ucraina, il maggior generale Kyrylo Budanov, in un'intervista rilasciata lunedì a RBC-Ucraina, ha descritto la controffensiva prevista come una "battaglia epocale nella storia moderna dell'Ucraina" che vedrà il Paese "recuperare aree significative".

Anche se la Russia, dal canto suo, ha iniziato a usare i suoi nuovi carri armati T-14 Armata per sparare sulle posizioni di Kiev, anche se i nuovi mezzi "non hanno ancora partecipato ad operazioni di assalto diretto": lo sostiene una fonte informata delle evoluzioni nel teatro bellico in Ucraina, citata da Ria Novosti.