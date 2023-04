Casteller di Trento: ecco dove è stata rinchiusa l'orsa Jj4 dopo la cattura

Catturata, Jj4 è stata trasferita nel recinto del Centro di recupero della fauna alpina Casteller di Trento. Resterà in cattività fino alla decisione del Tar sul possibile abbattimento. Non si prevede alcun trasferimento, come invece è avvenuto in passato per altri esemplari ritenuti problematici. “Abbiamo chiesto ai custodi del centro di prestare particolare attenzione a Jj4, evitando di avvicinarla in quanto particolarmente pericolosa”, ha spiegato il Dirigente del dipartimento della Protezione Civile, foreste e fauna della Provincia di Trento, Raffaele De Col.

Il centro, chiuso ai visitatori, dispone di tre recinti e al momento ospita oltre Jj4 anche l'orso M49: un esemplare, conosciuto con il nome di Papillon, noto per le fughe rocambolesche. In passato, nel centro Casteller sono stati ospitati anche gli esemplari M57 e Dj3, poi trasferiti rispettivamente in due parchi in Ungheria e Germania.

Agli ambientalisti che parlano di “carcere”, Col risponde così: “Un orso non è un gatto domestico e questo esemplare deve essere custodito perché particolarmente aggressivo. Al momento, siamo gli unici in Italia a disporre di una struttura con recinti in grado di poter accogliere questi animali. Certo non possiamo fare del centro del Casteller un carcere per orsi, e i tre recinti a disposizione, anche in vista del programma di riduzione degli esemplari, sono insufficienti”.