ChatGpt, qual è la situazione in Italia. Lo spiega Focus24 con l'aiuto di Riccardo Donadon

Il 31 marzo il Garante sulla privacy apre una procedura contro ChatGpt contestando scarsa chiarezza nel rilevare l’età degli utenti e scorrettezze nella raccolta dei dati degli utenti. Il giorno dopo ChatGpt blocca il servizio in Italia, comunicando però che continuerà a collaborare con il governo italiano per trovare una soluzione. Focus24 analizza tutti i risvolti di questa situazione con l’aiuto di Riccardo Donadon di H-Farm, un grande polo dell’innovazione alle porte di Venezia da cui sono nate tante aziende IT.