Parigi-Roubaix donne. Katia Ragusa: "E' stata dura, è qualcosa di indescrivibile"

L'edizione 2023 è stata vinta dalla canadese Alison Jackson, 34 anni. Al secondo posto si è piazzata Katia Ragusa, 25 anni, vicentina di Schio, protagonista dello sprint finale di un gruppetto di fuggitive, in cui poi si è imposta la canadese. E' il primo prestigioso risultato in campo internazionale per la ciclista, ottenuto proprio in questa gara, arrivata alla terza edizione per le donne, e considerata da tutti durissima, infernale. L'anno scorso, la gara venne vinta dall'azzurra Elisa Longo Borghini.