Clima di omertà e paura. Oggetti lanciati dalle finestre contro la nostra troupe

"Ostia. Due passi dal mare. Roccaforte del clan Spada. Il clima è quello dell'omertà e della violenza. Anche noi siamo presi di mira con lancio di oggetti dalle finestre e da dietro alle persiane gridano di andar via: ‘Fatela finita’.



Di Roberto Spada e della compagna 49 enne, occupanti abusivi, nessuno sembra saper nulla. Il boss del litorale laziale viene raggiunto dal provvedimento emesso dal Gip di Roma, che dispone il sequestro preventivo dell'abitazione.

Al secondo piano della palazzina di via Guido Vincon, aprono, in piena notte, ai carabinieri del nucleo investigativo. Entro il primo maggio dovranno liberare l'abitazione.

L'appartamento tornerà a disposizione del Campidoglio e sarà assegnato a famiglie bisognose".

Nel servizio di Stefania Cappa: Andrea Senesi, Comandante Nucleo Investigativo CC Ostia e Gaetano Salvo, Associazione Libera Roma