Commercialista ucciso, c'è un fermo

A meno di 48 ore dal delitto, c’è un fermo per l’omicidio di Antonio Novati, il commercialista di Melegnano trovato accoltellato giovedì pomeriggio sul sedile posteriore della sua auto, abbandonata nelle campagne di Massalengo, nel lodigiano. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura, da subito si erano concentrate sui rapporti di lavoro del 75enne e in particolare sul suo ruolo di curatore fallimentare. Novati poco prima del delitto aveva avuto un appuntamento per un immobile che era stato messo all’asta: e sarebbe stato proprio il proprietario a ucciderlo, nel cortile di quella cascina a circa un chilometro e mezzo dal luogo in cui poi lo ha trasportato. Interrogato e messo di fronte alle numerose prove raccolte dagli investigatori, l’uomo avrebbe parzialmente ammesso le proprie responsabilità.