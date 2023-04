Spettacolare protesta contro la riforma delle pensioni: il blitz dei sindacati sull'Arco di Trionfo

Il celebre monumento napoleonico è stato teatro di un'altra spettacolare iniziativa contro la riforma delle pensioni da parte della CGT, la stessa sigla sindacale che una decina di giorni fa aveva bloccato il Museo del Louvre con lo slogan '"Anche la Gioconda è in sciopero".

Dopo il fallimento dell'incontro con il governo che ha ribadito la “necessità della riforma” i manifestanti sono saliti in cima all'Arco di Trionfo per esporre un grande striscione con la scritta ''64 c'est non!'' (''64 è no!'') visibile dalla prospettiva degli Champs-Élysées.

Alla vigilia dell'undicesima giornata di scioperi e manifestazioni in tutto il paese contro la contestata riforma di Emmanuel Macron attualmente all'esame del Consiglio costituzionale, i sindacati sono stati ricevuti dalla premier, Elisabeth Borne, ma l'incontro si è risolto con un nulla di fatto. Le parti sono rimaste ferme sulle loro posizioni.

Quello di mercoledì è stato il primo incontro tra il governo e i sindacati da quando, a metà gennaio, sono iniziate le proteste e gli scioperi contro la legge.

Il governo sostiene la necessità di innalzare l'età pensionabile da 62 a 64 anni per la maggior parte dei lavoratori per mettere in sicurezza il bilancio delle pensioni negli anni a venire. I sindacati sostengono che le risorse economiche possono essere trovate altrove.

Borne ha dichiarato, in conferenza stampa, di essere aperta a ulteriori colloqui, ma di non voler fare marcia indietro sul cuore della riforma. Laurent Berger, capo del sindacato più moderato CFDT, il più grande del Paese, ha invitato i lavoratori a partecipare in massa agli scioperi e alle proteste di piazza di giovedì. Ha dichiarato che la stragrande maggioranza dei cittadini si oppone alla modifica del sistema pensionistico e che l'opinione pubblica non sta cambiando.

Gli oppositori della legge attendono ora la pronuncia del Consiglio costituzionale prevista per il 14 aprile. Il Consiglio ha il potere di bocciare la legge - o parti di essa - se ritiene che violi la Costituzione, ma raramente respinge intere proposte di legge.