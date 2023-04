Curare il paziente "a tutto tondo": l'approccio biointegrato

“Medicina per il corpo ma anche psicologia, sociologia e tutte quelle discipline che si occupano della sfera affettiva, sociale, relazionale”. E’ questo l’approccio della medicina biointegrata, un profilo “olistico” riservato al paziente visto non come un numero statistico portatore di un sintomo, ma come una complessità unica espressa nel “triangolo biointegrato”: ognuno ha proprie caratteristiche costituzionali ed è influenzato dall' ambiente in cui vive. Per questo ogni risposta, in termini di salute, deve essere “mirata”, specifica per il singolo individuo. A spiegarlo è Franco Mastrodonato, presidente della Società italiana di medicina biointegrata nell'ambito del settimo congresso internazionale, svoltosi a Roma.

La “malattia in atto”, continua l'esperto, assume quindi peculiarità del tutto individuali. Con l'attenuarsi e l'estinguersi dei sintomi, comunemente si parla di guarigione. La visione biointegrata porta invece a considerare un “post” quale stato postumo in cui l’organismo ha necessità di attuare un reset per tornare gradualmente verso una condizione fisiologica ideale.

Una mancata attuazione di questo “reset” può creare problematiche di difficile diagnosi con i comuni mezzi d’indagine e l’impossibilità a introdurre dei percorsi terapeutici appropriati. Ogni evento, quindi anche la malattia, non può non lasciare traccia nell’organismo che l’ha espressa: un’esperienza da “mettere in memoria”, non solo per migliorare la capacità di difesa, ma anche quale fenomeno vitale di crescita e maturità.

La visione biointegrata interpreta tale memoria in forma olistica e non unicamente come un fenomeno del sistema immunitario. Se questo processo, per vari motivi, dovesse non risolversi compiutamente, puògenerare uno stato patologico che rappresenta la “consecutio” della malattia stessa.

La visione biointegrata ha l’obiettivo di porre al centro il paziente e non la sua malattia esaltando quelle che sono le caratteristiche di una vera arte, l’arte medica.