Dalla torta di compleanno in trincea agli spari dietro, il video da un soldato ucraino a Bakhmut

Un video, postato sui social ucraini mostra un gruppo di soldati ucraini al fronte all'interno di una trincea, e la torta di compleanno portata ad uno di loro per festeggiarlo.

Soffia le candeline, e sorride ringraziando i commilitoni, nello stesso filmato - poco dopo - lo stesso festeggiato, indossa il casco al di fuori della trincea ed alle spalle si sentono potenti spari di artiglieria, e pallottole. Gli auguri "particolari" degli altri militari mentre soffia le candeline sottoterra, in trincea.

Il testo del post abbinato al video recita: ""Bahmut resiste! – il desiderio del festeggiato al fronte! ".

Nella città del Donbass si continua a combattere molto duramente: secondo gli Usa, il gruppo mercenario Wagner sta subendo "enormi perdite" nell'area: “Gli ucraini stanno infliggendo loro morte e distruzione”, così Mark Milley, capo di stato maggiore dell'Esercito americano, alla Cnn. Secondo Milley sono circa 6mila i miliziani di Wagner impegnati nella battaglia di Bakhmut. Ma secondo lo stesso stato maggiore delle forza armate ucraine - in un aggiornamento pubblicato lo scorso mercoledi' sera - "le forze nemiche hanno avuto un certo successo nelle loro azioni volte a prendere d'assalto la città", dello stesso avviso il thinktank statunitense, l'Institute for the Study of War: “le forze russe sono avanzate nel sud e nel sud-ovest di Bakhmut”.