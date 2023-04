Dall'esperienza del Covid19 potrebbero nascere i vaccini per prevenire i tumori

Entro sette anni avremo a disposizione vaccini terapeutici contro alcune forme tumorali, ma anche per curare un cuore infartuato o alcune malattie autoimmuni: lo ha annunciato Moderna, che utilizzerà la piattaforma che ha portato alla realizzazione del vaccino contro il Covid19. Gerardo D’Amico ha intervistato l'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola.

La tecnologia adottata dai vaccini che usano RNA per portare messaggi dentro le cellule e dargli “istruzioni” è nata proprio in oncologia, anche se la sua applicazione più nota è stata la lotta al Covid19. L’immunologa e divulgatrice scientifica ci spiega quali sono gli sviluppi futuri delle tecniche per creare terapie combinate che, usando questo tipo di vaccini assieme ad anticorpi monoclonali, possano ridurre l’impatto di queste terribili patologie.