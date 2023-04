Attentato di San Pietroburgo, Darya Trepova: "Ho portato una statuetta, che è esplosa" - Video

Le autorità russe hanno reso noto lunedì 3 aprile di avere arrestato una donna, Darya Trepova di 26 anni, per l'esplosione in un caffè di San Pietroburgo a seguito della quale è deceduto il blogger militare russo Maxim Fomin, più noto come Vladlen Tatarsky.

"Ho portato una statuetta lì dentro, che è esplosa", afferma. A chi le chiede perché sia stata arrestata, risponde: "Arrestata, direi, per essere stata sulla scena dell'omicidio di Vladlen Tatarsky". Alla domanda su chi le abbia procurato la statuetta, si rifiuta di rispondere. "Posso parlartene più tardi", dice.

Trepova è una cittadina russa e sarebbe stata già arrestata in passato per aver protestato contro l'invasione dell'Ucraina, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa statale Tass.