Deraglia treno merci a Firenze, le prime immagini del “carro” uscito dai binari

Le immagini del treno merci deragliato fra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. L'incidente non ha provocato feriti ma l'infrastruttura ha riportato danni importanti. A comunicarlo è una nota diramata da Rete ferroviaria italiana, che informa della fuoriuscita dai binari di un carro. La società Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha precisato che un carro del treno merci è uscito dai binari e non “alcuni” come riportato in precedenza. “La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito dello svio di un carro di un treno merci. L'infrastruttura ha riportato danni a seguito dell'evento, che non ha provocato conseguenze su persone”, si legge nella nota. L'Italia è tagliata in due. Forti disagi per l'alta velocità, coinvolte le tratte Milano-Roma e Venezia-Roma e la linea regionale Firenze-Prato-Viareggio.