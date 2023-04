"Diventa un vero uomo": la nuova campagna di arruolamento nelle forze armate russe - Video

L'esercito russo ha lanciato una nuova campagna promozionale per reclutare più soldati professionisti a combattere in Ucraina, con un video in cui sfida lo spettatore a dimostrare di essere "un vero uomo" e cambiare una vita civile banale per l'adrenalina del campo di battaglia. L'annuncio, con tanto di musica rock, è stato pubblicato su diverse piattaforme social. Invita a firmare un contratto con il ministero della Difesa russo per uno stipendio a partire da 204.000 rubli (2.495 dollari) al mese e inizia mostrando un uomo in un supermercato vestito con un'uniforme militare con in mano una mitragliatrice pesante. "È questo il tipo di difensore che sognavi di diventare?", è la domanda. Successivamente nel video, un uomo sta camminando nella nebbia con altri soldati su quello che sembra un campo di battaglia. "Tu sei un uomo", conclude l'annuncio.

Nelle ultime settimane nella capitale russa sono spuntati manifesti in cerca di soldati professionisti che dichiarano che "la nostra professione è difendere la patria". Un rapporto dell'intelligence militare del Regno Unito indicava nei giorni scorsi che Mosca stia cercando di reclutare fino a 400.000 soldati professionisti su base volontari per rafforzare le sue forze in Ucraina.

(video del ministero della Difesa della Federazione Russa)