Donald Trump ripreso di spalle saluta i suoi che lo incitano: il video pubblicato dal figlio Eric

Donald Trump, l'ex presidente, favorito per la nomination repubblicana 2024, ha affrontato a New York City la storica udienza dove è stato formalmente incriminato per 34 capi di accusa legati al reato di frode. Al termine della sua presenza in tribunale, l'aereo è decollato dall'aeroporto LaGuardia poco dopo le 16 (ora locale) per raggiungere lo scalo nella vicina West Palm Beach, a Mar-a-Lago (Florida). Lungo la strada per raggiungere lo scalo newyorchese, il corteo di diversi veicoli che accompagnava Trump, e il suo entourage, è stato accolto da una folla festate. In tanti hanno incitato il tycoon, che ha contraccambiato i saluti. Le immagini sono state condivise in rete da suo figlio, Eric Trump.