Donato De Caprio, chi è il salumiere più famoso di TikTok: “Con mollica o senza?”

La telecamera è fissa su di lui, impegnato dietro al bancone. Marénna dopo marénna napoletana, lo sfilatino, Donato De Caprio è diventato famoso per la prima domanda che rivolge al cliente: “Con mollica o senza?”. Il salumiere più social d'Italia, con oltre 3 milioni di follower, è balzato dai social alla cronaca per l'atroce morte della madre. Rosa Gigante, 73 anni, è stata uccisa, nella sua casa di Pianura, al termine di una lite. Evidenti i segni di aggressione e tracce di un principio di combustione.

Una tragedia inaspettata per De Caprio, che ha trovato in TikTok la sua svolta. Licenziato dalla salumeria in cui lavorava, da disoccupato è riuscito, con l'aiuto di Steven Basalari, influencer e proprietario della discoteca “Number One” di Brescia, a fare il salto aprendo nel centro di Napoli a pochi passi dal Mercato della Pignasecca. Riprendersi con lo smartphone ha funzionato. “Mortadella, prosciutto cotto, pesto, mozzarella?” si sono aggiunte alla domanda “Con mollica o senza?”. In pochi mesi, De Capio si è attestato come influencer, diventato una star sui social, e riscuotendo un pubblico senza precedenti. In molti fanno la fila per assaggiare i suoi sfilatini.