Donato De Caprio, il salumiere tiktoker torna sui social: "Grazie! Non siete followers, ma famiglia"

A distanza di oltre 10 giorni dall'omicidio della madre Rosa Gigante a Napoli, Donato De Caprio il salumiere tiktoker da 3 milioni di followers, famoso per lo slogan "con mollica o senza", torna a parlare via social.

Nel video postato su TikTok De Caprio ringrazia le persone che lo seguono e lo sostengono, soprattutto in questo momento difficile: “Grazie di cuore per il vostro sostegno” dice, “voi non siete followers, siete famiglia! "Non è facile affrontare questa nuova vita, non è facile perdere una madre, soprattutto perderla in questo modo".

Per l'omicidio della madre di Donato, Rosa Gigante, è stata fermata una donna, Stefania Russolillo di 47 anni, vicina di casa della vittima, ma le indagini sono ancora in corso, come spiega l'avvocato di De Caprio, Hilarry Sedu: “Questo caso, a differenza di altri, ha un movente che non è chiaro. Fino a quando le indagini non appureranno le motivazioni dell'uccisione di Rosa Gigante, non si può escludere nulla, nemmeno che tra queste possa esserci anche la grande popolarità di De Caprio”.

“Ci sono odiatori seriali -aggiunge il legale- soprattutto sui social. De Caprio è stato attaccato per aver rilasciato un'intervista televisiva dopo la morte della madre. Sui social gli stati d’animo sono esasperati e l’odio viene legittimato: oggi può colpire Donato, domani una persona di colore come me, il giorno dopo ancora un'altra persona”.