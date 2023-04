Donna ha un malore, Ramazzotti interrompe il concerto. "Altri dieci minuti e sarebbe morta"

Durante il concerto del 7 aprile di Eros Ramazzotti a Roma, il cantautore interrompe il live per bacchettare i paramedici che avrebbero impiegato troppo tempo per soccorrere la donna. In piedi, nel parterre del Palazzo dello sport, la malcapitata si è sentita mancare: “Sono stata troppe ore in piedi”, dirà di fronte al cantautore che scende dal palco per sincerarsi delle sue condizioni di salute: “Come stai?”. Dal palco, Ramazzotti si rivolge ai soccorsi: “Siete arrivati, dieci minuti dopo era già morta. Ca***, siete in 18, ma che fate?” E poi suggerisce di darle un po' di ossigeno. Il video è stato condiviso sui social.