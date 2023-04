Donna irrompe nella Trump Tower di Chicago brandendo il fucile: fermata al 27esimo piano

È stata fermata e ricoverata in ospedale per accertamenti la donna che ha innescato il blocco della Trump Tower a Chicago. Per ore le squadre di SWAT (Special Weapons And Tactics) hanno sigillato l'edificio: nessuno poteva entrare né uscire. La protagonista ha fatto il suo ingresso “brandendo un fucile”, ripeteva di essere “stanca di subire abusi da parte del marito”. Gli agenti l'hanno raggiunta al 27esimo piano. “L'incidente domestico”, dunque, non è stato collegato ad alcuna minaccia terroristica nonostante sia avvenuto un giorno dopo che l'ex presidente degli Stati Uniti è stato messo sotto accusa con 34 capi di imputazione. Dopo i dovuti accertamenti, l'allarme è rientrato.