"È stato il piede di Dia": i video dei tifosi della Salernitana che sbeffeggiano quelli del Napoli

“Chi non salta è napoletano”: sui social stanno diventando virali i video che riprendono i tifosi della Salernitana intonare cori di scherno all'indirizzo di quelli della squadra partenopea, Specialmente dopo il termine della partita Napoli-Salernitana. Partita terminata con un pareggio che ha costretto i tifosi biancoazzurri a rimandare i festeggiamenti per lo scudetto. A pochi minuti dal termine del match infatti, ed in vantaggio per 1 a 0, il Napoli sembrava ormai aver conquistato il titolo; perlomeno fino al minuto 84°, quando Boulaye Dia, la punta della squadra di Salerno, ha segnato la rete del pareggio per la Salernitana. Sotto al video si leggono commenti come “Ng n putit propri ca Stamm a vencr eh?” e “sit sol invidios ammor mij😂😂😂😂stammi vincenn cor”.