Eclissi solare totale in Australia: un minuto di buio in pieno giorno

Per un minuto, una eclissi solare totale ha trasformato in piena notte il giorno nella remota località di Exmouth, nel nord-ovest dell'Australia, uno dei pochi posti al mondo dove si è potuto contemplare nella sua interezza il fenomeno. Oltre 20mila persone, secondo il canale pubblico Abc, si sono spostate a Exmouth, cittadina di tremila abitanti a 1.200 chilometri da Perth, per osservare l'eclissi. Il culmine, durato attorno al minuto, si è registrato alle 11:30 ora locale secondo l'Osservatorio di Perth. L'evento è stato definito "nitido e brillante". È stato possibile ammirare la corona del Sole mentre era coperto dalla Luna.