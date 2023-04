Ed Sheeran a processo per plagio, in tribunale suona per la giuria “Thinking Out Loud”

In un'aula di tribunale gremita, Ed Sheeran ha suonato la progressione di accordi del suo successo “Thinking Out Loud”. Il brano è accusato di plagio dagli eredi di Ed Townsend, coautore della celebre canzone “Let's Get It On” di Marvin Gaye pubblicata nel 1973. Così il cantautore ha imbracciato la chitarra accennando la sequenza di accordi di fronte alla giuria. Sotto inchiesta c'è la progressione degli accordi e il tempo, a scandire le differenti melodie. Poche battute, poi Sheeran ha riposto la chitarra nel fodero. Il britannico ha poi cercato di spiegare il suo metodo di composizione, con il quale riesce a finalizzare canzoni molto velocemente. Soltanto lo scorso fine settimana avrebbe scritto dieci brani. In particolare “Thinking Out Loud” vede la collaborazione di Amy Wadge, autrice degli accordi di apertura.