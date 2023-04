L' appello via social di Elio a favore dei ragazzi autistici. "In Italia c'è ancora tanto da fare"

A distanza di un anno da quando, per la prima volta, parlò del figlio Dante affetto da autismo, Elio, vero nome di Stefano Belisari fondatore del gruppo ‘Elio e Le Storie Tese’, torna a parlare a sostegno delle famiglie con figli affetti da questo disturbo.

In un messaggio postato su Instagram, proprio nel giorno della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, il cantante e attore torna a mettere la faccia a sostegno di quella che, da battaglia personale, è diventata molto di più: un impegno in prima linea per promuovere la ricerca.

In un video su Instagram Elio ribadisce come "su questa malattia si sappia ancora poco e niente", nonostante ne siano affetti sempre più bambini e rivela la sua vicinanza all'Istituto di Ricerca neurologica Carlo Besta.