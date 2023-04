Siccità: ecco quello che resta del lago Sawa in Iraq

Negli ultimi anni, l’innalzamento delle temperature e il forte calo dei livelli d'acqua del Tigri e dell'Eufrate hanno causato siccità estrema in tutto l’Iraq.

Il caso del lago Sawa, un bacino endoreico di cinque chilometri quadrati nella provincia di Muthanna, a circa 23 chilometri a ovest della città di Samawah, è emblematico.

Dal 2014, il lago, che era anche un punto di sosta per gli uccelli migratori, ha iniziato a svuotarsi e nell'aprile 2022, per la prima volta in migliaia di anni, si è completamente prosciugato.

Tra le cause del fenomeno anche la gestione improvvida delle risorse idriche e l’eccessiva irrigazione.

Il lago Sawa è un bacino idrico unico in Iraq per via della sua elevata salinità. Privo di emissari, il lago riceve l’acqua dal vicino Eufrate attraverso un sistema di fessure che trasportano l'acqua alle falde acquifere sottostanti. Il livello è poi regolato dall’evaporazione.

Per secoli questo ecosistema era rimasto in equilibrio, ora non resta che una pozzanghera.