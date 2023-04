In Kuwait arriva la giornalista creata con intelligenza artificiale

Una conduttrice televisiva virtuale, animata dall'intelligenza artificiale, è stata presentata oggi in Kuwait, ricco paese petrolifero del Golfo. Si chiama Fedha ("argento" in arabo) e appare come una donna bionda, con occhi chiari e vestita con abiti occidentali.

In un breve video, pubblicato sui canali social del sito dinotizie in inglese Kuwait News, Fedha si presenta come "la primaconduttrice in Kuwait che opera con l'intelligenza artificiale". "Che tipo di notizie preferisci? Sentiamo le tue opinioni!" dice.