L'enorme portaerei cinese “Shandong” filmata vicino alla costa orientale di Taiwan

Durante le esercitazioni militari cinesi al largo delle coste di Taiwan è stata avvistata anche l'imponente portaerei cinese Shandong. Le immagini, girate il 10 aprile, rivelano la presenza della nave da guerra impegnata in quella che è stata definita una “dimostrazione della potenza della militare cinese”. Risposta di Pechino all'incontro non gradito, avvenuto a Los Angeles, tra il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, e il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy.

Secondo le ricostruzioni dei funzionari giapponesi, la nave Shandong, solo nel fine settimana, avrebbe dato supporto a 80 missioni con caccia J-15 Flying Shark. Intanto sale la tensione tra Usa e Cina. L'esercito cinese si dice “Pronto a combattere in ogni momento, schiacciando in maniera risoluta qualsiasi forma di separatismo indipendentista di Taiwan nonché interferenza straniera”. Gli Stati Uniti, invece, continuano le esercitazioni congiunte con i propri alleati. Al momento la portaerei statunitense USS Nimitz è impegnata nel Mar delle Filippine per un addestramento insieme a giapponesi e coreani nell'ambito del programma Ssang 2023.