Erdogan riappare in pubblico in videoconferenza con Putin, il “ciao” affettuoso tra i due leader

Dopo il malore che lo ha obbligato a interrompere un'intervista televisiva due giorni fa, il presidente turco Recep Tayyp Erdogan è riapparso in videoconferenza con il presidente russo Vladimir Putin, per l'inaugurazione della centrale nucleare Akkuyu, impianto situato nel sud della Turchia e costruito dai russi. “Siamo insieme per condividere la gioia di una grande iniziativa che piacerà alla Turchia, tra i Paesi che detengono l'energia nucleare nel mondo”, ha affermato Erdogan, ricordando che quello di Akkuyu è il più grande investimento che coinvolge Turchia e Russia, un progetto costato 20 miliardi di dollari, concepito e realizzato dall'azienda pubblica russa Rosatom. I due leader hanno anche avuto un colloquio telefonico nel corso del quale hanno discusso della situazione in Ucraina e dell'accordo sull'export del grano attraverso il Mar Nero, secondo l'ufficio della Presidenza turca.