Esplosione di un bar a San Pietroburgo, il momento in cui la donna “consegna” la bomba

Sono le testimonianze e le telecamere a circuito chiuso della zona, in attesa delle conferme ufficiali, a ricostruire l'esplosione nel bar di San Pietroburgo in cui ha perso la vita il noto blogger russo di origine ucraina Vladlen Tatarsky. L'ordigno, improvvisato, sarebbe stato nascosto in una statuetta e consegnato da una donna che si era identificata come Nastya. È Alisa Smotrova, una testimone, a ricordare quei minuti precedenti alla deflagrazione. Nastya avrebbe partecipato al dibattito nel caffè dove il blogger ha preso parola. I due si sarebbero scambiati delle domande e avrebbero commentato alcuni fatti. Poi la giovane, secondo la testimone, avrebbe dichiarato di avere con sé un busto, omaggio al blogger, ma che le guardie le avevano chiesto di lasciarlo alla porta, sospettando si trattasse di una bomba. A mo' di scherzo Nastya avrebbe avuto così il via libera da Tatarsky a introdurre la statuetta nella stanza.

La donna di 26 anni, sospettata di essere coinvolta nell'attentato, è Darya Tryopova. Secondo la stampa russa Interfax, l'attivista era già stata fermata in passato per aver partecipato alle manifestazioni contro la guerra. I russi l'avrebbero arrestata, mentre alcuni media, vicini alle forze dell'ordine, smentiscono l'informazione sostenendo che Tryopova sarebbe fuggita insieme al marito.