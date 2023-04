Il video dell'esplosione in un bar a San Pietroburgo, muore un blogger pro Putin

Lo riferiscono i servizi di emergenza citati dai media russi. L'agenzia Tass precisa che il bilancio dei feriti è salito a 25. Il noto blogger russo Vladlen Tatarsky è rimasto ucciso in un'esplosione avvenuta in un caffè di San Pietroburgo. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa russe, nell'esplosione sarebbero rimaste ferite almeno altre 25 persone. Tatarsky, il cui vero nome era Maxim Fomin, aveva più di 560.000 follower su Telegram ed era uno dei più importanti blogger nazionalisti. Era tra le centinaia di partecipanti alla sontuosa cerimonia del Cremlino lo scorso settembre per proclamare l'annessione russa di quattro regioni parzialmente occupate dell'Ucraina. Un sito web di San Pietroburgo ha riportato che l'esplosione è avvenuta in un caffè che un tempo era appartenuto a Yevgeny Prigozhin, soprannominato "lo chef di Putin, il cui nome è stato anche collegato al Gruppo Wagner e causato da oltre 200 grammi di TNT.