Ex parlamentare ucciso col fratello durante un'intervista: gli attentatori si sono finti giornalisti

Un ex politico indiano, condannato all'ergastolo per rapimento, omicidi ed estorsione, è stato ucciso in diretta televisiva insieme a suo fratello. Atiq Ahmed, che era sotto scorta della polizia, stava parlando con i giornalisti ad Allahabad quando gli è stata puntata una pistola alla testa. I tre attentatori, che si erano accreditati come giornalisti, si sono arresi immediatamente. Ahmed, negli ultimi 20 anni, si era macchiato di dozzine di casi tra cui rapimento, omicidio ed estorsione. Un tribunale locale lo aveva condannato all'ergastolo per un rapimento il mese scorso.

Il video mostra Ahmed e suo fratello Ashraf, entrambi in manette, mentre parlano con i giornalisti in procinto di raggiungere un controllo medico. Poi gli spari. Nel filmato ad Ahmed viene chiesto se ha partecipato al funerale di suo figlio, recentemente ucciso. Le sue ultime parole alla telecamera sono state : “Non siamo andati”.